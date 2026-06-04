Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" для помощи семьям с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" из числа предприятий, которые выплачивают своим сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.