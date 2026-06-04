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Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" для помощи семьям с детьми - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:57 04.06.2026
Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" для помощи семьям с детьми

Матвиенко предложила создать клуб миллионеров из предприятий для помощи семьям

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" из числа предприятий, которые выплачивают своим сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка.
  • Она сообщила, что сегодня в России работники более ста компаний получают такую помощь.
  • По ее словам, эта сумма не является такой уж большой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" из числа предприятий, которые выплачивают своим сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка.
По ее словам, сегодня в России более 100 предприятий, которые выплачивают по миллиону рублей своим сотрудникам при рождении ребенка.
"Давайте создадим "клуб миллионеров", но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а "клуб миллионеров", тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб - всего миллион рублей на каждого ребенка. Это не так много, но это будет очень символично", - сказала Матвиенко на сессии ПМЭФ "Золотой стандарт" корпоративной демографии.
Она напомнила, что по инициативе президента РФ Владимира Путина корпоративные выплаты в размере до одного миллиона рублей освобождены от НДФЛ при рождении детей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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