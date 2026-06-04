Рейтинг@Mail.ru
Мантуров высоко оценил вертолетную индустрию и беспилотные системы в России - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 04.06.2026
Мантуров высоко оценил вертолетную индустрию и беспилотные системы в России

Мантуров: Россия занимает лидирующие позиции в вертолетной и БПЛА индустрии

© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению Дениса Мантурова, Россия занимает лидирующие позиции в вертолетной индустрии и беспилотных системах благодаря школе их создания и опыту эксплуатации.
  • На выставке "HeliRussia‑2026" обсудили прогресс в вертолетной отрасли и активное развитие беспилотных систем, подчеркнув необходимость задействовать бизнес-потенциал.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия по праву занимает лидирующие позиции в вертолетной индустрии и беспилотных системах за счет школы их создания и опыта эксплуатации, говорится в приветствии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова участникам 19-й международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных систем "HeliRussia‑2026".
Приветствие на открытии выставки зачитал заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин.
Первый полет полностью российского вертолета Ка-226Т - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет
25 мая, 14:42
"Россия по праву занимает лидирующие позиции в этих областях. Отечественная школа создания винтокрылой техники известна своими инновационными инженерными решениями, надежностью, уникальным опытом эксплуатации в самых разных климатических и географических условиях. Российские вертолеты и беспилотные летательные аппараты востребованы за пределами нашей страны", - отметил Мантуров.
По его словам, перед отечественным авиастроением стоят масштабные задачи по развитию инноваций, расширению серийного производства и укреплению конкуренции на мировом рынке.
"Уверен, что консолидация усилий государства, промышленности, науки и бизнеса позволит успешно достичь этих целей", - добавил первый вице-премьер.
После приветственной речи участники церемонии открытия перерезали символическую ленту, дав старт работе форума.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Алиханов раскрыл потребность рынка России в легких вертолетах Ми-34М1
5 мая, 17:23
На выставке обсудили значительный прогресс в вертолетной отрасли и в активном развитии беспилотных систем, подчеркнув необходимость задействовать бизнес-потенциал.
"Вертолетная отрасль не стоит на месте и идет дальше, но хочется отметить и значительный прогресс в развитии БПЛА. В скором времени они должны начать оказывать платные услуги, должны быть созданы карго-перевозчики, доставлять посылки, и Россия будет к этому стремиться", - заявил научный руководитель Национального исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского", академик РАН Борис Алешин.
Председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Старчев отметил, что "вертолеты, производившиеся в Советском Союзе и Российской Федерации, прекрасно эксплуатируются во многих странах мира и находятся на ведущих ролях".
HeliRussia - это ежегодная международная выставка, посвященная вертолетной индустрии и беспилотным авиационным системам, которая служит ключевой отраслевой площадкой для демонстрации передовых достижений в области пилотируемой и беспилотной авиации, продвижения научного, технологического и экспортного потенциала России.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Мантуров сообщил, сколько FPV-дронов могут производить в России ежесуточно
3 июня, 00:11
 
БезопасностьРоссияДенис МантуровВладимир КожинБорис АлешинСовет Федерации РФРоссийская академия наукМежгосударственный авиационный комитетТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала