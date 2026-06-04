Более половины французов винят правительство в беспорядках после финала ЛЧ

"В свете этих беспорядков французы не ограничиваются осуждением виновников насилия: большинство также считает, что часть ответственности лежит на властях. Таким образом, 56% считают, что правительство и глава МВД Лоран Нуньес виноваты, поскольку они не сделали все, что было необходимо, чтобы избежать таких эксцессов", - говорится на сайте службы.