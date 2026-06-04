Более половины французов винят правительство в беспорядках после финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более половины жителей Франции (56%) считают, что правительство и глава МВД Лоран Нуньес виноваты в том, что не смогли предотвратить беспорядки после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
- По мнению 70% опрошенных, указания, которые правоохранители получают в преддверии волнений, являются недостаточно жесткими.
- 77% респондентов считают, что частота беспорядков во Франции свидетельствует о распространении насилия в стране.
ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Более половины жителей Франции (56%) винят правительство в том, что оно не смогло предотвратить беспорядки после победы французского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, следует из результатов опроса социологической службы Odoxa-Backbone.
"В свете этих беспорядков французы не ограничиваются осуждением виновников насилия: большинство также считает, что часть ответственности лежит на властях. Таким образом, 56% считают, что правительство и глава МВД Лоран Нуньес виноваты, поскольку они не сделали все, что было необходимо, чтобы избежать таких эксцессов", - говорится на сайте службы.
По мнению 70% опрошенных, указания, которые правоохранители получают в преддверии волнений, являются недостаточно жесткими.
Говоря о частоте беспорядков во Франции, 77% респондентов выразили мнение, что это свидетельствует о распространении насилия в стране. На этом фоне 75% французов заявили, что такое положение дел заставляет их воздерживаться от посещения празднований. Еще 47% хотели бы, чтобы в будущем власти запретили проведение праздничных мероприятий после спортивных побед.
Опрос проводился онлайн 3-4 июня среди 1005 совершеннолетних французов. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.
"ПСЖ" 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны по всей стране, 219 человек пострадали в ходе волнений. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 правоохранителей.