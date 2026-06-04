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Глава делегации США назвал Петербург одним из лучших творений человечества - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:48 04.06.2026
Глава делегации США назвал Петербург одним из лучших творений человечества

Кук на ПМЭФ назвал Петербург одним из лучших творений человечества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРодни Мимс Кук-младший на ПМЭФ-2026
Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук назвал Санкт-Петербург одним из лучших творений человечества.
  • Родни Кук ощущает особую связь с Санкт-Петербургом и сравнил его историю с судьбой своего родного города — Атланты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук назвал Санкт-Петербург одним из лучших творений человечества.
Кук заявил, что ощущает особую связь с северной столицей России и сравнил ее историю с судьбой своего родного города - Атланты.
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Вчера, 14:44
"Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сравнять с землей весь город - одно из лучших творений человечества", - сказал Кук, выступая в рамках сессии "Россия – США: диалог культур".
Кук возглавляет американскую делегацию на ПМЭФ. Он также является главой Комиссии по изящным искусствам США, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Глава делегации США на ПМЭФ-2026 поделился мнением о форуме
Вчера, 14:01
 
ПМЭФ-2026СШАРоссияСанкт-ПетербургОльга Любимова
 
 
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