Костин признался, что не ждет сразу от "Динамо" чемпионства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что ждет от московского футбольного клуба "Динамо" чемпионства, но не сразу.