Костин признался, что не ждет сразу от "Динамо" чемпионства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ждет от московского футбольного клуба «Динамо» чемпионства, но не сразу.
- Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо» после ухода Ролана Гусева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что ждет от московского футбольного клуба "Динамо" чемпионства, но не сразу.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность немца Сандро Шварца.
"Не сразу", - ответил Костин на вопрос, ждет ли от Шварца чемпионства с "Динамо".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.