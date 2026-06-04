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Костин признался, что не ждет сразу от "Динамо" чемпионства - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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15:39 04.06.2026 (обновлено: 16:13 04.06.2026)
Костин признался, что не ждет сразу от "Динамо" чемпионства

Костин заявил, что ждет от «Динамо» чемпионства, но не сразу

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ждет от московского футбольного клуба «Динамо» чемпионства, но не сразу.
  • Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера «Динамо» после ухода Ролана Гусева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что ждет от московского футбольного клуба "Динамо" чемпионства, но не сразу.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность немца Сандро Шварца.
"Не сразу", - ответил Костин на вопрос, ждет ли от Шварца чемпионства с "Динамо".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Унижение России": зачем немецкий тренер идет спасать "Динамо"
22 мая, 13:19
 
ПМЭФ-2026Андрей Костин (банкир)Сандро ШварцВалерий Карпин
 
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