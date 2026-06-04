Лучший бомбардир СКА перешел в ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марат Хайруллин стал хоккеистом ЦСКА.
- Соглашение с игроком рассчитано на три года.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нападающий Марат Хайруллин стал хоккеистом ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года.
С сезона-2022/23 Хайруллин представлял петербургский СКА и с учетом плей-офф стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, набрав 52 очка (19 голов + 33 передачи) в 72 матчах. Также он выступал в КХЛ за нижнекамский "Нефтехимик". Всего на его счету в лиге 333 (154+179) очка в 590 матчах.
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