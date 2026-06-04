Киселев выразил надежду на поддержку Грефа в развитии русской тройки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Киселев выразил надежду на содействие Германа Грефа в развитии русской тройки.
- В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта.
- Русская тройка была внесена в реестр нематериального культурного наследия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", президент Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Дмитрий Киселев выразил надежду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что в развитии русской тройки окажет содействие председатель правления "Сбера" Герман Греф.
В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта, а 1 июня была официально зарегистрирована Всероссийская федерация русской тройки.
"Действительно, без правового статуса поддержка (русской тройки) невозможна. После того, как министр культуры Ольга Любимова внесла русские тройки в реестр нематериального культурного наследия, рассчитываем, что нас поддержит глава "Сбера" Герман Греф, - сказал Киселев на пресс-конференции в рамках ПМЭФ. - У всего есть своя технология, и у спонсорства тоже. Сейчас русская тройка обрела официальный статус".
Тройка - исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность - разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость - до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления - фигурная езда и скоростные забеги.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. Накануне там открылся стенд русской тройки, рассказывающей о ее истории. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.