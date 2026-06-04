Киселев назвал цель создания федерации русской тройки

Краткий пересказ от РИА ИИ Создание Всероссийской федерации русской тройки направлено на сохранение уникального культурного явления.

Документы о признании русских троек национальным наследием поданы в Министерство культуры.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Создание Всероссийской федерации русской тройки поможет сохранению уникального явления культуры, заявил ее президент, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Русская тройка — не только спорт, но и культурный код России . В СССР были соревнования, а после распада страны все стало угасать. Самому молодому наезднику уже под шестьдесят, а содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц. Соревнования проводились, но все держалось на энтузиазме. Создание федерации призвано сохранить это уникальное явление", — сказал он на пресс-конференции на полях ПМЭФ.

Киселев отметил, что первым шагом стало включение соревнований русских троек в официальную программу скачек на приз президента России летом 2025-го в Казани.

"В январе ее признали видом спорта, а 1 июня была зарегистрирована Федерация русских троек. Сейчас в Министерство культуры поданы документы о признании русских троек национальным наследием. Хочу отметить, что московский ипподром после реконструкции будет открываться заездами русских троек", — добавил глава федерации.

Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.