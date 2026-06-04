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Киселев назвал цель создания федерации русской тройки - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:07 04.06.2026 (обновлено: 13:41 04.06.2026)
Киселев назвал цель создания федерации русской тройки

Киселев: создание федерации призвано сохранить русскую тройку

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКатание на русской тройке на ПМЭФ-2026
Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создание Всероссийской федерации русской тройки направлено на сохранение уникального культурного явления.
  • Документы о признании русских троек национальным наследием поданы в Министерство культуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Создание Всероссийской федерации русской тройки поможет сохранению уникального явления культуры, заявил ее президент, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Русская тройка — не только спорт, но и культурный код России. В СССР были соревнования, а после распада страны все стало угасать. Самому молодому наезднику уже под шестьдесят, а содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц. Соревнования проводились, но все держалось на энтузиазме. Создание федерации призвано сохранить это уникальное явление", — сказал он на пресс-конференции на полях ПМЭФ.
Катание на Русской тройке на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Киселев отметил, что первым шагом стало включение соревнований русских троек в официальную программу скачек на приз президента России летом 2025-го в Казани.
"В январе ее признали видом спорта, а 1 июня была зарегистрирована Федерация русских троек. Сейчас в Министерство культуры поданы документы о признании русских троек национальным наследием. Хочу отметить, что московский ипподром после реконструкции будет открываться заездами русских троек", — добавил глава федерации.
Он обратил внимание на помощь со стороны государственных структур — Министерства юстиции, мэра Москвы Сергея Собянина и министра спорта Михаила Дегтярева.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 3 по 6 июня. Накануне там открылся стенд русской тройки, рассказывающий о ее истории. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026. 22 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Русская тройка должна быть национальным видом спорта, считает Мединский
22 апреля, 12:39
 
ПМЭФ-2026РоссияСССРСергей СобянинДмитрий КиселевМоскваМихаил Дегтярев
 
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