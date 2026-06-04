Лучший бомбардир "Салавата Юлаева"продлил контракт с клубом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Шелдон Ремпал продлил соглашение с уфимским «Салаватом Юлаевым» на один год.
- В прошедшем сезоне Ремпал набрал 54 очка (18 голов + 36 передач) в 48 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Шелдон Ремпал продлил соглашение с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне он суммарно набрал с учетом плей-офф 54 очка (18 голов + 36 передач) в 48 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
Ремпал представляет уфимцев с 2024 года и провел за клуб 135 матчей, набрав 136 очков (57+79). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Лос-Анджелес Кингз", "Каролину Харрикейнз", "Ванкувер Кэнакс", "Вегас Голден Найтс", а также "Вашингтон Кэпиталз", не сыграв за последних ни одного матча.