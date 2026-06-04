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Лучший бомбардир "Салавата Юлаева"продлил контракт с клубом - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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15:35 04.06.2026 (обновлено: 15:42 04.06.2026)
Лучший бомбардир "Салавата Юлаева"продлил контракт с клубом

Лучший бомбардир "Салавата Юлаева" в сезоне Ремпал продлил контракт с клубом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШелдон Ремпал
Шелдон Ремпал - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шелдон Ремпал . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Шелдон Ремпал продлил соглашение с уфимским «Салаватом Юлаевым» на один год.
  • В прошедшем сезоне Ремпал набрал 54 очка (18 голов + 36 передач) в 48 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Шелдон Ремпал продлил соглашение с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне он суммарно набрал с учетом плей-офф 54 очка (18 голов + 36 передач) в 48 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
Ремпал представляет уфимцев с 2024 года и провел за клуб 135 матчей, набрав 136 очков (57+79). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Лос-Анджелес Кингз", "Каролину Харрикейнз", "Ванкувер Кэнакс", "Вегас Голден Найтс", а также "Вашингтон Кэпиталз", не сыграв за последних ни одного матча.
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