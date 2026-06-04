Кержаков отказался считать Аргентину с Месси фаворитом ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фаворитами предстоящего чемпионата мира являются команды Франции, Испании, Португалии и Германии, по мнению Александра Кержакова.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Фаворитами предстоящего чемпионата мира являются команды Франции, Испании, Португалии и Германии, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Кержаков.
"Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии", - сказал Кержаков, отвечая на вопрос о фаворитах предстоящего турнира.