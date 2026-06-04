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Кержаков отказался считать Аргентину с Месси фаворитом ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:35 04.06.2026 (обновлено: 13:48 04.06.2026)
Кержаков отказался считать Аргентину с Месси фаворитом ЧМ-2026

Кержаков назвал Францию, Испанию, Португалию и Германию фаворитами ЧМ по футболу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Кержаков
Александр Кержаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Кержаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фаворитами предстоящего чемпионата мира являются команды Франции, Испании, Португалии и Германии, по мнению Александра Кержакова.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Фаворитами предстоящего чемпионата мира являются команды Франции, Испании, Португалии и Германии, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Кержаков.
Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
"Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии", - сказал Кержаков, отвечая на вопрос о фаворитах предстоящего турнира.
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Непомнящий назвал фаворитов чемпионата мира по футболу
Вчера, 11:14
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Александр Кержаков
 
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