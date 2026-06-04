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Гросси оценил проект АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 04.06.2026
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22:56 04.06.2026 (обновлено: 23:17 04.06.2026)
Гросси оценил проект АЭС в Узбекистане

Гросси: проект АЭС в Узбекистане является уникальным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гросси назвал проект АЭС в Узбекистане уникальным.
  • Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства первой АЭС в Узбекистане.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал уникальным проект АЭС в Узбекистане, строительство которой запущено в четверг.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства первой АЭС в Узбекистане.
"Вы оба (Путин и Мирзиеев - ред.) описали этот проект как уникальный, и у него уникальные характеристики", - сказал Гросси на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС.
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