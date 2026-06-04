Гросси оценил проект АЭС в Узбекистане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гросси назвал проект АЭС в Узбекистане уникальным.
- Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства первой АЭС в Узбекистане.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал уникальным проект АЭС в Узбекистане, строительство которой запущено в четверг.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства первой АЭС в Узбекистане.
"Вы оба (Путин и Мирзиеев - ред.) описали этот проект как уникальный, и у него уникальные характеристики", - сказал Гросси на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС.