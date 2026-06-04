Мазепин рассказал о предложении по проведению ЧМ по водным видам спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Федерации водных видов спорта России есть предложение о проведении чемпионатов мира и Европы, но не в Казани.
- В Москве невозможно провести даже чемпионат России из-за отсутствия подходящего бассейна.
- Минспорт рекомендует федерации водных видов номинировать Екатеринбург для проведения чемпионатов мира и Европы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что у организации есть предложение о проведении чемпионатов мира и Европы, но не в Казани, как было ранее.
Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта.
"У меня есть на столе предложение о проведении и чемпионата Европы, и даже чемпионата мира, но нам говорят: это не должна быть Казань, она уже проводила. А в Москве мы провести не можем даже чемпионат России, у нас нет такого бассейна", - сказал Мазепин на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заметил, что подходящий по необходимой инфраструктуре дворец водных видов спорта есть в Екатеринбурге.
"Минспорт рекомендует федерации водных видов номинировать на чемпионаты мира и Европы Екатеринбург, там шикарный дворец, аттестованный под любые международные старты", - сказал Дегтярев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.