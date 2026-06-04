Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной России Мингиян Бевеев отметил, что ему хорошо знаком нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате, так как он является любимчиком главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
- Товарищеский матч сборной России с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде, начало — в 20:00 мск.
- Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко ожидает интересного матча в Волгограде при поддержке болельщиков.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу и клуба "Балтика" Мингиян Бевеев сказал, что из команды Буркина-Фасо ему хорошо знаком нападающий грозненского "Ахмата" Мохамед Конате, потому что он является любимчиком главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Сборная России днем в четверг прилетела в Волгоград. Товарищеский матч с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня. Начало - 20:00 мск.
"Волгоград - футбольный город. Как мы ждем матчей здесь, так и город. Лучшая поддержка здесь. Надо побеждать. Хорошая сборная, индивидуально сильные игроки. Персонально могу назвать Тапсоба. В целом игроки выступают в сильных европейских клубах. Прекрасно знаю Конате. Это любимчик Андрея Викторовича, когда только пришел в "Балтику", о нем много говорил", - сказал Бевеев журналистам.
Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал, что ждет интересного матча в Волгограде.
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26 сентября 2025, 17:10