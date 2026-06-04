Игрок сборной России назвал Конате любимчиком Талалаева

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу и клуба "Балтика" Мингиян Бевеев сказал, что из команды Буркина-Фасо ему хорошо знаком нападающий грозненского "Ахмата" Мохамед Конате, потому что он является любимчиком главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.