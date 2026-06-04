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Игрок сборной России назвал Конате любимчиком Талалаева - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:07 04.06.2026 (обновлено: 14:13 04.06.2026)
Игрок сборной России назвал Конате любимчиком Талалаева

Футболист сборной России Бевеев: Конате является любимчиком Талалаева

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМохамед Конате
Мохамед Конате - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мохамед Конате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной России Мингиян Бевеев отметил, что ему хорошо знаком нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате, так как он является любимчиком главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
  • Товарищеский матч сборной России с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде, начало — в 20:00 мск.
  • Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко ожидает интересного матча в Волгограде при поддержке болельщиков.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу и клуба "Балтика" Мингиян Бевеев сказал, что из команды Буркина-Фасо ему хорошо знаком нападающий грозненского "Ахмата" Мохамед Конате, потому что он является любимчиком главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Сборная России днем в четверг прилетела в Волгоград. Товарищеский матч с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня. Начало - 20:00 мск.
"Волгоград - футбольный город. Как мы ждем матчей здесь, так и город. Лучшая поддержка здесь. Надо побеждать. Хорошая сборная, индивидуально сильные игроки. Персонально могу назвать Тапсоба. В целом игроки выступают в сильных европейских клубах. Прекрасно знаю Конате. Это любимчик Андрея Викторовича, когда только пришел в "Балтику", о нем много говорил", - сказал Бевеев журналистам.
Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал, что ждет интересного матча в Волгограде.
"Команда хорошо готова физически, многие играют в Европе, кто-то даже в "Ахмате". Соперник сильный и интересный. Думаю, будет интересная игра при поддержке болельщиков в Волгограде, которые любят футбол", - отметил Онопко в разговоре с журналистами.
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ФутболСпортРоссияВолгоградБуркина-ФасоВиктор ОнопкоАндрей Талалаев
 
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