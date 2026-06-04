Капитанская повязка сборной посвящена Году единства народов и Сталинграду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитанская повязка сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо будет посвящена Году единства народов России и городу-герою Сталинграду.
- Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости. Андрей Михайлов. Капитанская повязка сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо будет посвящена Году единства народов России и городу-герою Сталинграду.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. Встреча начнется в 20:00 мск.
Капитанскую повязку на игру во время предматчевой пресс-конференции представил полузащитник национальной команды и клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук. На ней изображены скульптура "Родина-мать зовет!", а также надпись "Год единства народов России" и цифра 2026.
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.