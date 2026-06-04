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Тапсоба сообщил, что Буркина-Фасо планирует сыграть с Россией на ноль - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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20:01 04.06.2026
Тапсоба сообщил, что Буркина-Фасо планирует сыграть с Россией на ноль

Футболист Буркина-Фасо: тренер поставил задачу сыграть с россиянами на ноль

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер сборной Буркина-Фасо поставил цель сыграть на ноль в товарищеском матче против российских футболистов.
  • Товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится в Волгограде 5 июня.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер сборной Буркина-Фасо поставил цель сыграть на ноль в товарищеском матче против российских футболистов, заявил на пресс-конференции игрок национальной команды и немецкого "Байера" Эдмон Тапсоба.
Сборные России и Буркина-Фасо сыграют в Волгограде в товарищеском матче 5 июня.
"Мы разобрали то, как сборная России играет в атаке. Тренер поставил цель сыграть на ноль. Будем надеяться, что сыграем хорошо", - сказал Тапсоба.
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