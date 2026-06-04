Тапсоба сообщил, что Буркина-Фасо планирует сыграть с Россией на ноль

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер сборной Буркина-Фасо поставил цель сыграть на ноль в товарищеском матче против российских футболистов, заявил на пресс-конференции игрок национальной команды и немецкого "Байера" Эдмон Тапсоба.

"Мы разобрали то, как сборная России играет в атаке. Тренер поставил цель сыграть на ноль. Будем надеяться, что сыграем хорошо", - сказал Тапсоба.