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Тренер Буркина-Фасо назвал не самыми удачными последние матчи россиян - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
19:58 04.06.2026
Тренер Буркина-Фасо назвал не самыми удачными последние матчи россиян

Тренер сборной Буркина-Фасо назвал не самыми удачными последние матчи россиян

© Фото : Администрация Волгоградской области/MAXВстреча игроков сборной Буркина-Фасо по футболу в аэропорту Волгоград
Встреча игроков сборной Буркина-Фасо по футболу в аэропорту Волгоград - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Волгоградской области/MAX
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду заявил, что последние матчи для команды России были не самыми удачными.
  • Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду заявил, что последние матчи для команды России были не самыми удачными.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. Сборная России 28 мая в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Всего в последних пяти матчах команда Валерия Карпина одержала одну победу при двух ничьих и двух поражениях.
"В целом у сборной России хорошая и сильная команда. Последние матчи у вашей сборной были не самыми удачными. Понятно, что завтра они будут стараться победить", - сказал Абду журналистам.
Среди футболистов сборной России Абду выделил полузащитников Алексея Батракова из "Локомотива" и Александра Головина из "Монако".
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