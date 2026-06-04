Тренер Буркина-Фасо назвал не самыми удачными последние матчи россиян

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду заявил, что последние матчи для команды России были не самыми удачными.

"В целом у сборной России хорошая и сильная команда. Последние матчи у вашей сборной были не самыми удачными. Понятно, что завтра они будут стараться победить", - сказал Абду журналистам.