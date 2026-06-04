Тренер Буркина-Фасо назвал не самыми удачными последние матчи россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду заявил, что последние матчи для команды России были не самыми удачными.
- Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду заявил, что последние матчи для команды России были не самыми удачными.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. Сборная России 28 мая в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Всего в последних пяти матчах команда Валерия Карпина одержала одну победу при двух ничьих и двух поражениях.
"В целом у сборной России хорошая и сильная команда. Последние матчи у вашей сборной были не самыми удачными. Понятно, что завтра они будут стараться победить", - сказал Абду журналистам.
Среди футболистов сборной России Абду выделил полузащитников Алексея Батракова из "Локомотива" и Александра Головина из "Монако".