"Манчестер Сити" подаст в суд из-за слов Рикельме о Холанде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов рассмотреть возможность подачи судебного иска против кандидата на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме.
- Рикельме в ходе президентской кампании пообещал купить в «Реал» Холанда и Родри, показав на презентации футболку мадридского клуба с фамилией норвежского нападающего.
- «Манчестер Сити», отец Холанда и его агент заявили, что слухи о будущем Эрлинга Холанда в «Реале» не соответствуют действительности.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов рассмотреть возможность подачи судебного иска против кандидата на пост президента мадридского "Реала" Энрике Рикельме.
"Распространяющиеся в Испании слухи о будущем Эрлинга Холанда не соответствуют действительности. Это невозможно, и в контракте нет пункта, позволяющего это осуществить. Мы рассматриваем возможность подачи судебного иска за использование изображения нашего игрока в этом контексте", - приводит заявление "Манчестер Сити" журналист Сэм Ли в соцсети Х.
Отец Холанда Альфи и агент игрока Рафаэла Пимента также выступили с заявлением по ситуации. "Все это очень занимательно, но неправда. Желаем обоим кандидатам всего наилучшего на выборах в Мадриде", - говорится в сообщении.
Холанду 25 лет, в прошедшем сезоне он провел 52 матча во всех турнирах и забил 38 мячей. С 27 голами он в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.