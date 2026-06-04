В ЕК заявили о подготовке Евросоюзом пакета мер поддержки для Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз готовит пакет мер поддержки для Армении, включающий финансовую помощь в размере более 50 миллионов евро.
- Планируются меры по упрощению торговли армянскими товарами.
- Предполагается создание совместной рабочей группы ЕС-Армения для координации сотрудничества в сферах бизнеса и транспорта.
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом мер поддержки для Армении, который, в частности, включает 50 миллионов евро финансовой помощи, сообщили в Еврокомиссии.
"Мы готовим пакет мер поддержки ЕС. Он включает в себя немедленную финансовую помощь на сумму более 50 миллионов евро", - говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном.
Отмечается, что также запланированы меры по упрощению торговли рядом армянских товаров, в частности, продуктами из агропромышленного комплекса. По заявлению фон дер Ляйен, также будет оказана поддержка цветочному сектору кавказской республики.
"Завтра в Латвию планируется поступление партии из 10 тысяч цветов", - говорится в тексте.
Кроме того, планируется учредить совместную рабочую группу ЕС-Армения по координации сотрудничества в сферах бизнеса и транспорта.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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