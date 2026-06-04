Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

В ЕК заявили о подготовке Евросоюзом пакета мер поддержки для Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз готовит пакет мер поддержки для Армении, включающий финансовую помощь в размере более 50 миллионов евро.

Планируются меры по упрощению торговли армянскими товарами.

Предполагается создание совместной рабочей группы ЕС-Армения для координации сотрудничества в сферах бизнеса и транспорта.

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом мер поддержки для Армении, который, в частности, включает 50 миллионов евро финансовой помощи, сообщили в Еврокомиссии.

Отмечается, что также запланированы меры по упрощению торговли рядом армянских товаров, в частности, продуктами из агропромышленного комплекса. По заявлению фон дер Ляйен, также будет оказана поддержка цветочному сектору кавказской республики.

"Завтра в Латвию планируется поступление партии из 10 тысяч цветов", - говорится в тексте.

Кроме того, планируется учредить совместную рабочую группу ЕС-Армения по координации сотрудничества в сферах бизнеса и транспорта.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС , но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.