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Замглавы МИД заявил, что Россия приветствовала бы сближение Баку и ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:28 04.06.2026 (обновлено: 16:40 04.06.2026)
Замглавы МИД заявил, что Россия приветствовала бы сближение Баку и ЕАЭС

Галузин: Россия приветствовала бы самое тесное сближение Азербайджана и ЕАЭС

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Михаил Галузин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия хотела бы видеть тесное сближение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствовала бы самое тесное сближение Азербайджана с ЕАЭС, но это зависит от самого Баку, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы хотели бы видеть сближение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом. А в какой степени это сближение возможно… Мы приветствовали бы самое тесное сближение, но это уже зависит от наших азербайджанских коллег, их настрой прежде всего важен", - сказал Галузин на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
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ПМЭФ-2026РоссияБакуАзербайджанЕвразийский экономический союзМихаил Галузин
 
 
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