Замглавы МИД заявил, что Россия приветствовала бы сближение Баку и ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия хотела бы видеть тесное сближение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствовала бы самое тесное сближение Азербайджана с ЕАЭС, но это зависит от самого Баку, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы хотели бы видеть сближение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом. А в какой степени это сближение возможно… Мы приветствовали бы самое тесное сближение, но это уже зависит от наших азербайджанских коллег, их настрой прежде всего важен", - сказал Галузин на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.