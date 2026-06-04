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Представители Европарламента и Госдумы приняли совместное заявление - РИА Новости, 04.06.2026
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17:33 04.06.2026 (обновлено: 17:34 04.06.2026)
Представители Европарламента и Госдумы приняли совместное заявление

Участники диалога представителей ЕП и Госдумы приняли совместное заявление

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча представителей Европарламента и Госдумы.
  • По итогам встречи принята декларация.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Участники неформального диалога представителей Европарламента и Госдумы приняли в Санкт-Петербурге совместное заявление по итогам встречи, сообщил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"По итогам межпарламентского диалога между Государственной Думой Российской Федерации и заинтересованными членами Европейского парламента, состоявшегося сегодня в Санкт-Петербурге, принята декларация", - сообщил собеседник агентства.
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Санкт-ПетербургЛюксембург (округ)Фернан КартайзерЕвропарламентГосдума РФПолитика
 
 
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