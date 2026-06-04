Представители Европарламента и Госдумы приняли совместное заявление

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча представителей Европарламента и Госдумы.
- По итогам встречи принята декларация.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Участники неформального диалога представителей Европарламента и Госдумы приняли в Санкт-Петербурге совместное заявление по итогам встречи, сообщил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"По итогам межпарламентского диалога между Государственной Думой Российской Федерации и заинтересованными членами Европейского парламента, состоявшегося сегодня в Санкт-Петербурге, принята декларация", - сообщил собеседник агентства.