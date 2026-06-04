Пивоваров заявил, что "Динамо" будет стремиться в топ-3 РПЛ в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство московского футбольного клуба «Динамо» ставит перед командой задачу быть в тройке лидеров чемпионата России в сезоне-2026/2027.
- По итогам сезона-2025/2026 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" в сезоне-2026/2027 ставит перед командой задачу быть в тройке лидеров чемпионата России и бороться за трофеи, заявил РИА Новости генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
"По спортивным результатам у нас стоят задачи быть в тройке, бороться за трофеи, выходить в финал и выиграть Кубок", - сказал Пивоваров РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность немца Сандро Шварца.
"Переговоры были достаточно открытыми, поскольку с Сандро "Динамо" связывает большая история отношений. Много эмоций, много доверия. Каких-то спорных моментов не было, довольно быстро нашли решение. Мы долго не думали, у нас сложилось ощущение, что он тоже быстро принял решение", - рассказал генеральный директор "бело-голубых".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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