Пивоваров заявил, что "Динамо" будет стремиться в топ-3 РПЛ в новом сезоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" в сезоне-2026/2027 ставит перед командой задачу быть в тройке лидеров чемпионата России и бороться за трофеи, заявил РИА Новости генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.