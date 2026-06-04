В Минздраве рассказали, какие дети хуже справляются с математикой

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дети с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже справляются с математикой в школе, рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Она также отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери на основе ее пищевых привычек. Кроме того, важную роль в формировании здоровья играет полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами.