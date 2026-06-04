В Минздраве рассказали, какие дети хуже справляются с математикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дети с избыточной массой тела и ожирением хуже справляются с математикой в школе.
- Сниженные показатели железа у детей имеют прямую связь с когнитивными познавательными функциями.
- Здоровье ребенка закладывается в утробе матери на основе ее пищевых привычек, а также зависит от полноценного и длительного грудного вскармливания.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дети с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже справляются с математикой в школе, рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
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"Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья. Например, избыточная масса тела и ожирение у детей - это худшие оценки по математике. А сниженные показатели железа имеют прямую связь с когнитивными познавательными функциями ребенка", - сказала Намазова-Баранова, выступая в пространстве "Здоровое общество" на Петербургском международном экономическом форуме.
Она также отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери на основе ее пищевых привычек. Кроме того, важную роль в формировании здоровья играет полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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