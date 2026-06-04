"Билайн" обсуждает с ведомствами доступ к незапрещенным ресурсам без VPN

Краткий пересказ от РИА ИИ "Билайн" обсуждает с ведомствами возможность открытия доступа к зарубежным ресурсам, которые сейчас доступны только через VPN.

Доступ к ресурсам планируется реализовать как часть тарифа, без необходимости использования отдельного приложения.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Билайн" обсуждает с ведомствами открытие доступа к не запрещенным в РФ ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с использованием VPN, например, к зарубежным нейросетям и развлекательным сервисам, рассказали РИА Новости в "Билайн" обсуждает с ведомствами открытие доступа к не запрещенным в РФ ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с использованием VPN, например, к зарубежным нейросетям и развлекательным сервисам, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора связи в рамках ПМЭФ.

"Мы обсуждаем с ведомствами и министерствами возможность внедрения сервиса, который позволит открыть доступ к отдельным ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с включенным VPN", - сообщили там.

В компании пояснили, что решение планируется реализовать не как отдельное приложение, а сделать частью тарифа, так что пользователю не нужно будет предпринимать никаких дополнительных действий.

Главная задача, отметили в " Билайне ", дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые не запрещены в России . "Мы считаем несправедливым, что российские граждане не получают доступ к решениям, которые не нарушают российского законодательства - нейронным сетям, развлекательным сервисам", - пояснили в пресс-службе.

"Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива и что ее можно реализовать в описанном виде", - подытожили там.

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин в апреле заявлял РИА Новости, что компания рассматривает возможность реализации "белого списка VPN", идею которого озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (" Справедливая Россия "). Как отмечали в компании, инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России - онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам.