Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Александр Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов и выгодных контрактов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Беглов пожелал участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) успехов и выгодных контрактов.
Церемония торжественного открытия ПМЭФ состоялась в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
"Уважаемые участники форума! Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Успехов, удачи, новых знакомств и выгодных контрактов", - сказал Беглов на церемонии.
Он отметил, что Петербург, где активно развиваются современные промышленные технологии, в настоящее время является передовой инновационной площадкой для всей России.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.