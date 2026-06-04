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Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:36 04.06.2026 (обновлено: 14:39 04.06.2026)
Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов

Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов и выгодных контрактов

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Александр Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов и выгодных контрактов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Беглов пожелал участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) успехов и выгодных контрактов.
Церемония торжественного открытия ПМЭФ состоялась в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
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"Уважаемые участники форума! Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Успехов, удачи, новых знакомств и выгодных контрактов", - сказал Беглов на церемонии.
Он отметил, что Петербург, где активно развиваются современные промышленные технологии, в настоящее время является передовой инновационной площадкой для всей России.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Санкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
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