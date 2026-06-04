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В забеге "Борись и побеждай" на ПМЭФ приняли участие 2500 человек - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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17:19 04.06.2026
В забеге "Борись и побеждай" на ПМЭФ приняли участие 2500 человек

В массовом забеге "Борись и побеждай" на ПМЭФ приняли участие 2500 человек

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на зимний Санкт-Петербург
Вид на зимний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В массовом забеге «Борись и побеждай» в рамках спортивных игр ПМЭФ приняли участие 2500 человек.
  • Участники пробежали 5 км по центральным улицам Санкт-Петербурга, старт был дан от Исаакиевского собора.
  • Победителями общего зачета стали Елена Зонова и Николай Ляликов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В традиционном массовом забеге "Борись и побеждай" в рамках спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие 2500 человек, сообщается на сайте мероприятий.
Участники стартовали рано утром в четверг от Исаакиевского собора и пробежали 5 км по центральным улицам Санкт-Петербурга. Перед стартом нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин провел разминку с участниками забега. Победителями общего зачета стали Елена Зонова и Николай Ляликов, которым Тюкавин вручил специальный приз от "Динамо". Среди участников ПМЭФ лучшими стали Вероника Степанова и Андрей Иванов.
"Меня очень радует, что все больше участников присоединяется к этому утреннему забегу. Уверена, что все те, кто пришли, получат сегодня удовольствие. По количеству участников мы прирастаем на 20 процентов каждый год - это очень большой ежегодный рост, которому позавидует любой бизнес", - отметила президент Федерации триатлона России, руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Константин ТюкавинАндрей Иванов (футбол)Вероника СтепановаДинамо МоскваРоссияСанкт-Петербург
 
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