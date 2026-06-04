В забеге "Борись и побеждай" на ПМЭФ приняли участие 2500 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В массовом забеге «Борись и побеждай» в рамках спортивных игр ПМЭФ приняли участие 2500 человек.

Участники пробежали 5 км по центральным улицам Санкт-Петербурга, старт был дан от Исаакиевского собора.

Победителями общего зачета стали Елена Зонова и Николай Ляликов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В традиционном массовом забеге "Борись и побеждай" в рамках спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие 2500 человек, сообщается на сайте мероприятий.

Участники стартовали рано утром в четверг от Исаакиевского собора и пробежали 5 км по центральным улицам Санкт-Петербурга. Перед стартом нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин провел разминку с участниками забега. Победителями общего зачета стали Елена Зонова и Николай Ляликов, которым Тюкавин вручил специальный приз от "Динамо". Среди участников ПМЭФ лучшими стали Вероника Степанова и Андрей Иванов.

"Меня очень радует, что все больше участников присоединяется к этому утреннему забегу. Уверена, что все те, кто пришли, получат сегодня удовольствие. По количеству участников мы прирастаем на 20 процентов каждый год - это очень большой ежегодный рост, которому позавидует любой бизнес", - отметила президент Федерации триатлона России, руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу.