Логинова назвала БАДы большой проблемой в вопросах антидопинговой политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вероника Логинова заявила, что БАДы являются большой проблемой в вопросах антидопинговой политики, так как сложно отследить состав.
- По ее словам, из-за загрязненности БАДов не указанными на упаковке веществами спортсмены совершают нарушения, и этот вопрос нужно выносить на законодательный уровень.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что БАДы являются большой проблемой в вопросах антидопинговой политики, потому что сложно отследить, что в их составе.
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"Среди запрещенных препаратов на первый план выходят по нарушениям в этом году диуретики, и очень большая проблема - БАДы. Загрязнены БАДы не указанными на упаковке веществами, очень много случаев, когда спортсмены совершают нарушения из-за этого. Надо выносить вопрос на законодательный уровень", - сказала Логинова в ходе сессии "Чистый спорт – основа национальной спортивной политики" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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