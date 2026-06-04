Логинова назвала БАДы большой проблемой в вопросах антидопинговой политики

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"Среди запрещенных препаратов на первый план выходят по нарушениям в этом году диуретики, и очень большая проблема - БАДы. Загрязнены БАДы не указанными на упаковке веществами, очень много случаев, когда спортсмены совершают нарушения из-за этого. Надо выносить вопрос на законодательный уровень", - сказала Логинова в ходе сессии "Чистый спорт – основа национальной спортивной политики" на ПМЭФ.