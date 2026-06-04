Полянский прокомментировал атаку украинских дронов на Петербург

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Террористическая атака украинских беспилотников на объекты в Петербурге и Ленинградской области может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"В пользу этого говорят и многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к городу на предельно низкой высоте и именно со стороны Балтики. Разумеется, эта версия нуждается в тщательной проверке, но если она подтвердится, это будет очередной существенный шаг к эскалации со стороны членов Североатлантического Альянса", - заключил постпред РФ.