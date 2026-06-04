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Полянский прокомментировал атаку украинских дронов на Петербург - РИА Новости, 04.06.2026
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Полянский прокомментировал атаку украинских дронов на Петербург

Полянский: атака ВСУ на Петербург может привести к прямой конфронтации РФ и НАТО

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что атака украинских беспилотников на объекты в Петербурге и Ленинградской области может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО.
  • По его словам, Киев стремился сорвать начало работы ПМЭФ.
  • Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что в украинских СМИ появилась информация о запуске дронов с территории Прибалтики и с натовских кораблей в Балтийском море.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Террористическая атака украинских беспилотников на объекты в Петербурге и Ленинградской области может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
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"Несмотря на наши предупреждения о неизбежности жесткого ответа, вчера произошел новый эпизод, рискующий привести к прямой военной конфронтации России и НАТО", - заявил он на Постсовете ОБСЕ в четверг, комментируя террористическую атаку украинских дронов на объекты в Петербурге и Ленинградской области.
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Как отметил Полянский, Киев не скрывает, что стремился сорвать начало работы Петербургского международного экономического форума.
При этом, по его словам, в украинских СМИ появилась информация о том, что дроны запускались с территории соседней Прибалтики и с натовских кораблей в Балтийском море.
"В пользу этого говорят и многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к городу на предельно низкой высоте и именно со стороны Балтики. Разумеется, эта версия нуждается в тщательной проверке, но если она подтвердится, это будет очередной существенный шаг к эскалации со стороны членов Североатлантического Альянса", - заключил постпред РФ.
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