Полянский прокомментировал атаку украинских дронов на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что атака украинских беспилотников на объекты в Петербурге и Ленинградской области может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО.
- По его словам, Киев стремился сорвать начало работы ПМЭФ.
- Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что в украинских СМИ появилась информация о запуске дронов с территории Прибалтики и с натовских кораблей в Балтийском море.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Террористическая атака украинских беспилотников на объекты в Петербурге и Ленинградской области может привести к прямой военной конфронтации России и НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«
"Несмотря на наши предупреждения о неизбежности жесткого ответа, вчера произошел новый эпизод, рискующий привести к прямой военной конфронтации России и НАТО", - заявил он на Постсовете ОБСЕ в четверг, комментируя террористическую атаку украинских дронов на объекты в Петербурге и Ленинградской области.
При этом, по его словам, в украинских СМИ появилась информация о том, что дроны запускались с территории соседней Прибалтики и с натовских кораблей в Балтийском море.
"В пользу этого говорят и многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых видно, что беспилотники подлетают к городу на предельно низкой высоте и именно со стороны Балтики. Разумеется, эта версия нуждается в тщательной проверке, но если она подтвердится, это будет очередной существенный шаг к эскалации со стороны членов Североатлантического Альянса", - заключил постпред РФ.