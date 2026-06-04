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"Невероятно": соперница похвалила Андрееву перед финалом "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
23:18 04.06.2026
"Невероятно": соперница похвалила Андрееву перед финалом "Ролан Гаррос"

Финалистка "Ролан Гаррос" Хвалиньская назвала невероятной игру Андреевой

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Польская теннисистка Майя Хвалиньская заявила, что смотрела игру своей соперницы по финалу Открытого чемпионата Франции россиянки Мирры Андреевой, назвав ее невероятной.
В четверг Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3, а Хвалиньская взяла верх над россиянкой Дианой Шнайдер со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
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"Я смотрела немного игру Мирры. Она играла перед нашим матчем, потому я видела ее игру. Это было невероятно. Так что для меня это будет еще одним огромным опытом. Я отдам все силы, это финал Большого шлема", - сказала Хвалиньская в интервью на корте после матча.
Женский финал в одиночном разряде на "Ролан Гаррос" состоится в субботу, 6 июня. И Андреева, и Хвалиньская впервые вышли в финал на турнирах Большого шлема.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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