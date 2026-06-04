"Невероятно": соперница похвалила Андрееву перед финалом "Ролан Гаррос"

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"Я смотрела немного игру Мирры. Она играла перед нашим матчем, потому я видела ее игру. Это было невероятно. Так что для меня это будет еще одним огромным опытом. Я отдам все силы, это финал Большого шлема", - сказала Хвалиньская в интервью на корте после матча.