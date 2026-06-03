"Зенит" увеличил преимущество в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 64:61 (13:20, 20:15, 17:16, 14:10) в пользу хозяев. В составе победителей 15 очков набрал Георгий Жбанов. У "Локомотива-Кубани" по 12 очков на счету Патрика Миллера и Макара Коновалова.