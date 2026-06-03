"Зенит" увеличил преимущество в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара со счетом 64:61 во втором матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
- Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Зенита», третья встреча пройдет в Краснодаре 7 мая.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" во втором матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 64:61 (13:20, 20:15, 17:16, 14:10) в пользу хозяев. В составе победителей 15 очков набрал Георгий Жбанов. У "Локомотива-Кубани" по 12 очков на счету Патрика Миллера и Макара Коновалова.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу петербургской команды. Третья встреча пройдет в Краснодаре 7 мая.
03 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен