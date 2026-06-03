Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" увеличил преимущество в серии за бронзу Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:39 03.06.2026
"Зенит" увеличил преимущество в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

"Зенит" второй раз обыграл "Локомотив" в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГеоргий Жбанов
Георгий Жбанов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара со счетом 64:61 во втором матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
  • Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Зенита», третья встреча пройдет в Краснодаре 7 мая.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" во втором матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 64:61 (13:20, 20:15, 17:16, 14:10) в пользу хозяев. В составе победителей 15 очков набрал Георгий Жбанов. У "Локомотива-Кубани" по 12 очков на счету Патрика Миллера и Макара Коновалова.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу петербургской команды. Третья встреча пройдет в Краснодаре 7 мая.
Единая лига ВТБ
03 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
64 : 61
Локомотив-Кубань
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала