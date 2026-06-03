Стенд русской тройки открылся на ПМЭФ

Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026

Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Стенд Всероссийской федерации русской тройки начал работу на Петербургском международном экономическом форуме.

Одна из главных целей участия ВФРТ в ПМЭФ — привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. На Петербургском международном экономическом форуме начал работу стенд Всероссийской федерации русской тройки, сообщил РИА Новости исполнительный директор организации Алексей Плотников.

"Ждем гостей, чтобы они могли прокатиться на настоящей русской тройке, узнать о ее истории, о том, почему недавно была создана федерация, почему русскую тройку в очередной раз пришлось спасать, что ей угрожало", — сказал он.

Одной из главных целей создания федерации и ее участия в ПМЭФ Плотников назвал привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке, которой во все времена было престижно владеть. Он также выразил надежду, что вскоре появятся новые экипажи, лошади, наездники и восстановится школа русской тройки.

В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом единогласно избрали председателя наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрия Киселева

Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.