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Стенд русской тройки открылся на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:28 03.06.2026 (обновлено: 16:47 03.06.2026)
Стенд русской тройки открылся на ПМЭФ

Плотников: стенд русской тройки открылся на ПМЭФ и ждет гостей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКатание на русской тройке на ПМЭФ-2026
Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стенд Всероссийской федерации русской тройки начал работу на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Одна из главных целей участия ВФРТ в ПМЭФ — привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. На Петербургском международном экономическом форуме начал работу стенд Всероссийской федерации русской тройки, сообщил РИА Новости исполнительный директор организации Алексей Плотников.
"Ждем гостей, чтобы они могли прокатиться на настоящей русской тройке, узнать о ее истории, о том, почему недавно была создана федерация, почему русскую тройку в очередной раз пришлось спасать, что ей угрожало", — сказал он.
Русская тройка - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Пришло время любить — и русскую культуру, и русскую тройку
29 марта, 08:00
Одной из главных целей создания федерации и ее участия в ПМЭФ Плотников назвал привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке, которой во все времена было престижно владеть. Он также выразил надежду, что вскоре появятся новые экипажи, лошади, наездники и восстановится школа русской тройки.
В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом единогласно избрали председателя наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрия Киселева.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Роботы, мудрое дерево и золотые крылья: чем удивило открытие ПМЭФ-2026
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 19
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

ПМЭФ-2026. Работа форума

Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.

ПМЭФ-2026

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 19
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".

ПМЭФ-2026

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 19
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2026

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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12 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 19
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.

Стенд ВТБ на ПМЭФ-2026

ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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14 из 19
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".

ПМЭФ-2026

Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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16 из 19
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.

ПМЭФ-2026. Работа форума

"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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17 из 19
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.

Катание на русской тройке

В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 19

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 19

Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 19

Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 19

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 19

Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 19

Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 19

В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 19

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 19

Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 19

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 19

Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 19

Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
12 из 19

На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 19

ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
14 из 19

Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 19

Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
16 из 19

"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
17 из 19

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 19

В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
19 из 19
 
ПМЭФ-2026Алексей ПлотниковДмитрий КиселевРусская тройка
 
 
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