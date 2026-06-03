Роботы, мудрое дерево и золотые крылья: чем удивило открытие ПМЭФ-2026

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
Его главная тема: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.
Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.
В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.
В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 76 стран мира.
Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.
Страной — почетным гостем в этом году станет Саудовская Аравия.
Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.
Деловая программа ПМЭФ объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни.
В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.
В программу вошли треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество" и другие.
Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".
Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего".
Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.
Центральным мероприятием станет пленарное заседание, на котором президент Владимир Путин выступит с большой речью.
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.
Башкирия представила "Мудрое древо Шэжэре" — оно может ответить на любой вопрос о республике, ее истории, эпосе, географии, экономике и достопримечательностях.
Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.
Стенд Дагестана украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками.
На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.
На стенде Санкт-Петербурга центральное место занимает макет реконструкции бывшей тюрьмы "Кресты", которая должна превратиться в общественное пространство.
ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.
ВТБ представил арт-проект, посвященный русской литературе. Центральными фигурами экспозиции стали Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский в солнечных очках.
Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.
Смоленская область показывает беспилотники для разведки и эвакуации раненых, квадрокоптер с машинным зрением и робота, предназначенного для снабжения подразделений боеприпасами и вооружением.
Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".
Телеканал RT демонстрирует гипсовые маски западных политиков под ироничным заголовком "15 злобных зрителей RT".
"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.
"Росатом" посвятил свой стенд технологиям продления жизни и укрепления здоровья, которые проиллюстрировал сюжетами русских народных сказок. В центре экспозиции — дерево с молодильными яблоками.
На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.
На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.
В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.
В рамках спортивной программы ПМЭФ организовали катание на русской тройке. На форуме представят экспозицию, посвященную истории и современному развитию нового национального вида спорта.