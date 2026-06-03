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Американский баскетболист ЦСКА выразил восхищение Овечкиным - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Баскетбол
 
01:55 03.06.2026
Американский баскетболист ЦСКА выразил восхищение Овечкиным

Баскетболист ЦСКА Тримбл заявил, что Овечкину нет равных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ПБК ЦСКА Мело Тримбл
Игрок ПБК ЦСКА Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболист ЦСКА Мело Тримбл назвал Александра Овечкина лучшим в своем деле и заявил, что в хоккее ему нет равных.
  • Овечкин посетил первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом и вручил Тримблу награду самому ценному игроку регулярного сезона.
  • Тримбл отметил, что для него было особенным опытом пообщаться с Овечкиным и побыть рядом с ним.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Баскетболист ЦСКА Мело Тримбл назвал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим в своем деле и заявил, что в хоккее ему нет равных.
Во вторник Овечкин посетил первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом (91:63). Перед игрой он вручил Тримблу награду самому ценному игроку регулярного сезона.
"У нас на родине он настоящая суперзвезда. Думаю, он лучший в своем деле, и он из России. Честно говоря, я не так много знаю о хоккее, потому что там, откуда я родом, его почти не смотрят, но мы, конечно, знаем Овечкина. Для меня было особенным опытом просто находиться рядом с человеком, который у нас считается настоящим героем. Он пришел посмотреть мою игру, и возможность пообщаться с ним, побыть рядом - это было очень круто. Не думаю, что кто-то может быть таким, как он, так что я просто продолжаю делать свое дело", - приводит слова Тримбла Telegram-канал Единой лиги ВТБ.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Илона Корстин, Мело Тримбл и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Овечкин вручил Тримблу награду лучшему игроку Единой лиги ВТБ
Вчера, 20:16
 
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