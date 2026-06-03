Американский баскетболист ЦСКА выразил восхищение Овечкиным

"У нас на родине он настоящая суперзвезда. Думаю, он лучший в своем деле, и он из России. Честно говоря, я не так много знаю о хоккее, потому что там, откуда я родом, его почти не смотрят, но мы, конечно, знаем Овечкина. Для меня было особенным опытом просто находиться рядом с человеком, который у нас считается настоящим героем. Он пришел посмотреть мою игру, и возможность пообщаться с ним, побыть рядом - это было очень круто. Не думаю, что кто-то может быть таким, как он, так что я просто продолжаю делать свое дело", - приводит слова Тримбла Telegram-канал Единой лиги ВТБ.