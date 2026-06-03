Впервые с 1977 года в полуфинал ТБШ не выйдет ни один предыдущий чемпион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Впервые с 1977 года в полуфинал турнира Большого шлема не выйдет ни один победитель предыдущих розыгрышей.
- В Открытом чемпионате Франции не смогли пройти во второй круг семь чемпионов турниров Большого шлема: Слоан Стивенс, София Кенин, Эмма Радукану, Барбора Крейчикова, Марин Чилич, Даниил Медведев и Стэн Вавринка.
- Среди выбывших из турнира также Елена Остапенко, Елена Рыбакина, Янник Синнер, Кори Гауфф, Новак Джокович, Мэдисон Киз, Ига Швентек, Наоми Осака и Арина Соболенко.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Впервые с 1977 года в полуфинал турнира Большого шлема не выйдет ни один победитель предыдущих розыгрышей, сообщает статистический сервис Opta в соцсети Х.
В Париже с 24 мая по 7 июня проходит Открытый чемпионат Франции, второй в сезоне турнир Большого шлема. В стартовых сетках в мужском и женском разряде присутствовало 16 чемпионов турниров Большого шлема. Во второй круг не смогли пройти семь из них: американки Слоан Стивенс и София Кенин, британка Эмма Радукану, чешка Барбора Крейчикова, хорват Марин Чилич, россиянин Даниил Медведев и швейцарец Стэн Вавринка.
После второго раунда отсеялись Елена Остапенко из Латвии, представительница Казахстана Елена Рыбакина и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В четвертый раунд не смогли выйти американка Кори Гауфф и серб Новак Джокович. В четвертьфинал - американка Мэдисон Киз, полька Ига Швентек и японка Наоми Осака.
В среду выступление на "Ролан Гаррос" завершила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. На стадии четвертьфинала она проиграла россиянке Диане Шнайдер.