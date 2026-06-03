Впервые с 1977 года в полуфинал ТБШ не выйдет ни один предыдущий чемпион

Впервые с 1977 г в полуфинал ТБШ не выйдет ни один предыдущий победитель

© Соцсети теннисистки Арина Соболенко © Соцсети теннисистки Арина Соболенко. Архивное фото