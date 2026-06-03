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Впервые с 1977 года в полуфинал ТБШ не выйдет ни один предыдущий чемпион - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Теннис
 
18:46 03.06.2026 (обновлено: 19:02 03.06.2026)
Впервые с 1977 года в полуфинал ТБШ не выйдет ни один предыдущий чемпион

Впервые с 1977 г в полуфинал ТБШ не выйдет ни один предыдущий победитель

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Впервые с 1977 года в полуфинал турнира Большого шлема не выйдет ни один победитель предыдущих розыгрышей.
  • В Открытом чемпионате Франции не смогли пройти во второй круг семь чемпионов турниров Большого шлема: Слоан Стивенс, София Кенин, Эмма Радукану, Барбора Крейчикова, Марин Чилич, Даниил Медведев и Стэн Вавринка.
  • Среди выбывших из турнира также Елена Остапенко, Елена Рыбакина, Янник Синнер, Кори Гауфф, Новак Джокович, Мэдисон Киз, Ига Швентек, Наоми Осака и Арина Соболенко.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Впервые с 1977 года в полуфинал турнира Большого шлема не выйдет ни один победитель предыдущих розыгрышей, сообщает статистический сервис Opta в соцсети Х.
В Париже с 24 мая по 7 июня проходит Открытый чемпионат Франции, второй в сезоне турнир Большого шлема. В стартовых сетках в мужском и женском разряде присутствовало 16 чемпионов турниров Большого шлема. Во второй круг не смогли пройти семь из них: американки Слоан Стивенс и София Кенин, британка Эмма Радукану, чешка Барбора Крейчикова, хорват Марин Чилич, россиянин Даниил Медведев и швейцарец Стэн Вавринка.
После второго раунда отсеялись Елена Остапенко из Латвии, представительница Казахстана Елена Рыбакина и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В четвертый раунд не смогли выйти американка Кори Гауфф и серб Новак Джокович. В четвертьфинал - американка Мэдисон Киз, полька Ига Швентек и японка Наоми Осака.
В среду выступление на "Ролан Гаррос" завершила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. На стадии четвертьфинала она проиграла россиянке Диане Шнайдер.
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