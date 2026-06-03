На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты курорта и будущего моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Макеты ряда будущих проектов, в числе которых всесезонный курорт "Санкт-Петербург Марина", мост в составе Широтной магистрали скоростного движения, представлены на стенде Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.