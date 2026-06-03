Рейтинг@Mail.ru
На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты курорта и будущего моста - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:35 03.06.2026
На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты курорта и будущего моста

На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты всесезонного курорта и моста

© РИА НовостиСтенд Петербурга на ПМЭФ-2026
Стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Стенд Петербурга на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме представлены макеты ряда будущих проектов, включая всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина» и мост в составе Широтной магистрали скоростного движения.
  • Представлен макет обновленного комплекса «Крестов», где планируется создать общественное пространство, а также макет будущей трамвайной линии по маршруту «Славянка — железнодорожная станция Царское Село — Кампус СПбГУ — инновационный научно-технологический центр «Невская Дельта».
  • В экспозиции Петербурга представлены модель контейнерного судна проекта «Римский Корсаков» и модели безэкипажных катеров «Бриз» и «Оркан», в основе которых — российские двигатели и другие комплектующие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Макеты ряда будущих проектов, в числе которых всесезонный курорт "Санкт-Петербург Марина", мост в составе Широтной магистрали скоростного движения, представлены на стенде Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Также на стенде города представлен макет обновленного комплекса "Крестов", где планируется создать общественное пространство. Здесь также показан макет будущей трамвайной линии по маршруту "Славянка – железнодорожная станция Царское Село – Кампус СПбГУ – инновационный научно-технологический центр "Невская Дельта".
Стенд Простоквашино на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем
Вчера, 11:31
В экспозиции Петербурга также модель контейнерного судна проекта "Римский Корсаков" и модели безэкипажных катеров "Бриз" и "Оркан". В основе этих катеров – российские двигатели и другие комплектующие.
В секторе промышленной автоматизации и роботизации гостей стенда встречает робот-ассистент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ПМЭФ-2026: что это за форум, даты, программа, как туда попасть
Вчера, 14:18
 
ПМЭФ-2026Царское СелоСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала