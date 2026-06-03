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Слепышев стал хоккеистом "Автомобилиста" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:20 03.06.2026
Слепышев стал хоккеистом "Автомобилиста"

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Слепышев стал хоккеистом "Автомобилиста"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАнтон Слепышев (по центру)
Антон Слепышев (по центру) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» до мая 2027 года.
  • Слепышев покинул московское «Динамо» по окончании сезона 2025/26, за два сезона проведя 95 матчей и набрав 34 очка.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с екатеринбургским "Автомобилистом", сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано до мая 2027 года.
Во вторник московское "Динамо" объявило об уходе Слепышева из команды в связи с истечением срока контракта. В сезоне-2025/26 Слепышев провел за "Динамо" 66 матчей с учетом плей-офф и набрал 27 очков (9 голов + 18 передач).
Слепышев выступал за "Динамо" с 2024 года. Форвард провел в составе "бело-голубых" два сезона, сыграв 95 матчей, в которых совершил 34 очка (14+20). Ранее в КХЛ Слепышев представлял новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий играл за "Эдмонтон Ойлерз" с 2015 по 2018 год. Вместе со сборной России Слепышев стал серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине.
Антон Слепышев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Слепышев ушел из "Динамо"
2 июня, 12:28
 
ХоккейАнтон СлепышевХК Динамо (Москва)АвтомобилистМеталлург (Магнитогорск)
 
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