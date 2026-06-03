Слепышев стал хоккеистом "Автомобилиста"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» до мая 2027 года.
- Слепышев покинул московское «Динамо» по окончании сезона 2025/26, за два сезона проведя 95 матчей и набрав 34 очка.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с екатеринбургским "Автомобилистом", сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано до мая 2027 года.
Слепышев выступал за "Динамо" с 2024 года. Форвард провел в составе "бело-голубых" два сезона, сыграв 95 матчей, в которых совершил 34 очка (14+20). Ранее в КХЛ Слепышев представлял новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий играл за "Эдмонтон Ойлерз" с 2015 по 2018 год. Вместе со сборной России Слепышев стал серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине.
Слепышев ушел из "Динамо"
2 июня, 12:28