Шнайдер сделала эмоциональное заявление после победы над Соболенко

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обыгравшая в четвертьфинале "Ролан Гаррос" первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко россиянка Диана Шнайдер заявила, что данный розыгрыш турнира является для нее особенным, отметив, что она невероятно счастлива после выхода в полуфинал.

"По честному, я невероятно счастлива. Сложно было, условия сложные, сильный ветер. Очень нервничала, впервые в четвертьфинале. Просто пыталась понять, как играть и фокусироваться. Она первый номер в мире, я просто билась за каждый розыгрыш, бегала за каждым мячом. Особенная победа, в третьем сете я нашла ритм. Это то, к чему я шла с начала игры. Особенный турнир для меня", - заявила Шнайдер в интервью на корте.