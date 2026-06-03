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Шнайдер сделала эмоциональное заявление после победы над Соболенко - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Теннис
 
17:20 03.06.2026 (обновлено: 17:50 03.06.2026)
Шнайдер сделала эмоциональное заявление после победы над Соболенко

Шнайдер назвала "Ролан Гаррос" особенным турниром

© AP Photo / Aurelien MorissardДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
  • Данный розыгрыш турнира россиянка назвала особенным, отметив, что она невероятно счастлива после выхода в полуфинал.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обыгравшая в четвертьфинале "Ролан Гаррос" первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко россиянка Диана Шнайдер заявила, что данный розыгрыш турнира является для нее особенным, отметив, что она невероятно счастлива после выхода в полуфинал.
В среду посеянная под 25-м номером Шнайдер обыграла Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0 за 2 часа 12 минут на корте. Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд US Open, на "Ролан Гаррос" она ранее никогда не проходила дальше второго раунда. В полуфинале Шнайдер сыграет против польки Майи Хвалиньской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
03 июня 2026 • начало в 14:30
Завершен
Арина Соболенко
1 : 26:35:70:6
Диана Шнайдер
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"По честному, я невероятно счастлива. Сложно было, условия сложные, сильный ветер. Очень нервничала, впервые в четвертьфинале. Просто пыталась понять, как играть и фокусироваться. Она первый номер в мире, я просто билась за каждый розыгрыш, бегала за каждым мячом. Особенная победа, в третьем сете я нашла ритм. Это то, к чему я шла с начала игры. Особенный турнир для меня", - заявила Шнайдер в интервью на корте.
Шнайдер стала четвертой теннисисткой с 1975 года, которой удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира всухую на турнирах Большого шлема. Ранее это удавалось Штеффи Граф (1995), Серене Уильямс (2005) и Марии Шараповой (2006). Также россиянка стала третьей полуфиналисткой турниров Большого шлема в женском одиночном разряде среди игроков, родившихся после 2004 года после соотечественницы Мирры Андреевой (2007) и американки Кори Гауфф (2004).
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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ТеннисСпортДиана ШнайдерРолан ГарросАрина СоболенкоСерена Уильямс
 
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