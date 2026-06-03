Шнайдер сенсационно обыграла Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В четвертьфинале Шнайдер, посеянная под 25-м номером, выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:0 и впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале посеянная под 25-м номером Шнайдер выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.
Roland Garros WTA
03 июня 2026 • начало в 14:30
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Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и 27 невынужденных, также в ее активе 25 активно выигранных мячей. Первая ракетка мира оформила два эйса, 46 виннерсов, сделала три двойные и 57 невынужденных ошибок. По ходу второго сета Шнайдер уступала со счетом 1:4.
Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд US Open. На "Ролан Гаррос" она ранее никогда не проходила дальше второго раунда. В полуфинале текущего розыгрыша Шнайдер сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.
Шнайдер стала четвертой теннисисткой с 1975 года, которой удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира всухую на турнирах Большого шлема. Ранее это удавалось Штеффи Граф (1995), Серене Уильямс (2005) и Марии Шараповой (2006). Также россиянка стала третьей полуфиналисткой турниров Большого шлема в женском одиночном разряде среди игроков, родившихся после 2004 года после соотечественницы Мирры Андреевой (2007) и американки Кори Гауфф (2004).
Соболенко в прошлом году проиграла в финале "Ролан Гаррос", это ее высшее достижение на Открытом чемпионате Франции.