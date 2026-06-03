Шнайдер сенсационно обыграла Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд US Open. На "Ролан Гаррос" она ранее никогда не проходила дальше второго раунда. В полуфинале текущего розыгрыша Шнайдер сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.