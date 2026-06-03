Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер сенсационно обыграла Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:45 03.06.2026 (обновлено: 18:07 03.06.2026)
Шнайдер сенсационно обыграла Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Шнайдер обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В четвертьфинале Шнайдер, посеянная под 25-м номером, выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:0 и впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале посеянная под 25-м номером Шнайдер выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
03 июня 2026 • начало в 14:30
Завершен
Арина Соболенко
1 : 26:35:70:6
Диана Шнайдер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и 27 невынужденных, также в ее активе 25 активно выигранных мячей. Первая ракетка мира оформила два эйса, 46 виннерсов, сделала три двойные и 57 невынужденных ошибок. По ходу второго сета Шнайдер уступала со счетом 1:4.
Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд US Open. На "Ролан Гаррос" она ранее никогда не проходила дальше второго раунда. В полуфинале текущего розыгрыша Шнайдер сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.
Шнайдер стала четвертой теннисисткой с 1975 года, которой удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира всухую на турнирах Большого шлема. Ранее это удавалось Штеффи Граф (1995), Серене Уильямс (2005) и Марии Шараповой (2006). Также россиянка стала третьей полуфиналисткой турниров Большого шлема в женском одиночном разряде среди игроков, родившихся после 2004 года после соотечественницы Мирры Андреевой (2007) и американки Кори Гауфф (2004).
Соболенко в прошлом году проиграла в финале "Ролан Гаррос", это ее высшее достижение на Открытом чемпионате Франции.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Калинская не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос"
Вчера, 14:08
 
ТеннисДиана ШнайдерРолан ГарросАрина СоболенкоСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала