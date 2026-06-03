Херсонская область на ПМЭФ подпишет 6 соглашений о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн- РИА Новости. Херсонская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет шесть соглашений о сотрудничестве с регионами России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.