Херсонская область на ПМЭФ подпишет 6 соглашений о сотрудничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Херсонская область на ПМЭФ подпишет шесть соглашений о сотрудничестве с регионами России.
- Среди запланированных соглашений — договоры с Башкортостаном, Ленинградской областью и Севастополем.
- Также запланированы подписания соглашений с крупнейшими банками России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн- РИА Новости. Херсонская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет шесть соглашений о сотрудничестве с регионами России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что ПМЭФ служит площадкой для подписания и заключения соглашений, которые добавят и расширят диапазон работы экономического сотрудничества Херсонской области с возможными партнерами.
"У нас уже запланировано шесть таких соглашений. В первую очередь, такие самые главные, на мой взгляд, это соглашения с нашими друзьями-субъектами. Это Башкортостан, Ленинградская область, город Севастополь", - сказал Сальдо.
По словам губернатора, уже запланированы подписания соглашений с крупневшими банками РФ, а также региону поступили предложения о сотрудничестве от коммерческих структур и крупных строительных организаций.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.