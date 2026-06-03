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Херсонская область на ПМЭФ подпишет 6 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:31 03.06.2026
Херсонская область на ПМЭФ подпишет 6 соглашений о сотрудничестве

Сальдо: Херсонская область на ПМЭФ подпишет 6 соглашений о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Херсонская область на ПМЭФ подпишет шесть соглашений о сотрудничестве с регионами России.
  • Среди запланированных соглашений — договоры с Башкортостаном, Ленинградской областью и Севастополем.
  • Также запланированы подписания соглашений с крупнейшими банками России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн- РИА Новости. Херсонская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет шесть соглашений о сотрудничестве с регионами России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что ПМЭФ служит площадкой для подписания и заключения соглашений, которые добавят и расширят диапазон работы экономического сотрудничества Херсонской области с возможными партнерами.
"У нас уже запланировано шесть таких соглашений. В первую очередь, такие самые главные, на мой взгляд, это соглашения с нашими друзьями-субъектами. Это Башкортостан, Ленинградская область, город Севастополь", - сказал Сальдо.
По словам губернатора, уже запланированы подписания соглашений с крупневшими банками РФ, а также региону поступили предложения о сотрудничестве от коммерческих структур и крупных строительных организаций.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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