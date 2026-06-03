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Рябков: попытки спонсоров Киева осложнить жизнь России обречены на провал - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:40 03.06.2026
Рябков: попытки спонсоров Киева осложнить жизнь России обречены на провал

Рябков: попытки спонсоров Киева осложнить жизнь РФ обречены на провал

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что спонсоры киевского режима не намерены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России.
  • По его словам, эти попытки обречены на провал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург.
"Мы решительно осуждаем эти преступные действия (атаки на Петербург в дни проведения ПМЭФ - ред.). Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал", - сказал замглавы МИД в ходе сессии на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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