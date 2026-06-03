Рябков: попытки спонсоров Киева осложнить жизнь России обречены на провал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург.