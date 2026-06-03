Рубио утверждает, что не в курсе визита американской делегации на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно о визите американской делегации на ПМЭФ.
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что он не в курсе визита американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
"Мне неизвестно о делегации, которая отправилась туда. Я знаю, что они (Россия – ред.) проводят это мероприятие, но я не думаю, что там есть высокопоставленная делегация", -сказал Рубио на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, отвечая на вопрос сенатора-демократа Бена Кардина, почему США отправляют своих представителей на форум, который, по его словам, "называют российским Давосом".
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Кардин спросил также, известно ли Рубио о том, что на ПМЭФ среди американских представителей находится актер Стивен Сигал.
"Я знаю, кто это такой",- ответил на этот вопрос Рубио.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.