В России планируют создать новое производство спортивных лыж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России планируется создание нового производства спортивных лыж.
- В Калужской области и в Москве уже осуществляется серийное производство беговых и горных лыж, в том числе для занятий профессиональным спортом.
- Лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ, но также присутствуют и в отдельных европейских странах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России, при этом в стране уже есть отечественные производители такого инвентаря, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Говоря о лыжах, в России сегодня в Калужской области и в Москве уже осуществляется серийное производство беговых и горных лыж, в том числе лыж для занятий профессиональным спортом… Также есть российские интересанты, планирующие создание нового производства лыж. Для этого и иных проектов в области спортивного инвентаря и оборудования Фонд развития промышленности предлагает льготные условия кредитования", - рассказал министр.
Он отметил, что лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ. Однако сохраняется и присутствие в отдельных европейских странах.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу
31 января, 14:54