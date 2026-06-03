В России планируют создать новое производство спортивных лыж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России, при этом в стране уже есть отечественные производители такого инвентаря, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов.