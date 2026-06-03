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В России планируют создать новое производство спортивных лыж - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:33 03.06.2026
В России планируют создать новое производство спортивных лыж

Алиханов: В России может появиться новое производство лыж

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктивный отдых горожан на горнолыжном курорте "Сорочаны"
Активный отдых горожан на горнолыжном курорте Сорочаны - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Активный отдых горожан на горнолыжном курорте "Сорочаны". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России планируется создание нового производства спортивных лыж.
  • В Калужской области и в Москве уже осуществляется серийное производство беговых и горных лыж, в том числе для занятий профессиональным спортом.
  • Лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ, но также присутствуют и в отдельных европейских странах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России, при этом в стране уже есть отечественные производители такого инвентаря, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Говоря о лыжах, в России сегодня в Калужской области и в Москве уже осуществляется серийное производство беговых и горных лыж, в том числе лыж для занятий профессиональным спортом… Также есть российские интересанты, планирующие создание нового производства лыж. Для этого и иных проектов в области спортивного инвентаря и оборудования Фонд развития промышленности предлагает льготные условия кредитования", - рассказал министр.
Он отметил, что лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ. Однако сохраняется и присутствие в отдельных европейских странах.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортРоссияКалужская областьМоскваАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиСНГ
 
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