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СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг - РИА Новости, 03.06.2026
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08:51 03.06.2026
СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг

Politico: фон дер Ляйен намерена поговорить с Пашиняном в четверг

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, проведет разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
  • Разговор запланирован на четверг.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, проведет разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
"Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорит с премьер-министром Николом Пашиняном уже завтра", - говорится в сообщении.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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