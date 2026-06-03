СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, проведет разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.