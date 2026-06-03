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На ПМЭФ за десять тысяч пройденных шагов вручают футболки Putin team - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:26 03.06.2026
На ПМЭФ за десять тысяч пройденных шагов вручают футболки Putin team

РИА Новости: на ПМЭФ дарят футболки Putin team за десять тысяч пройденных шагов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники и посетители ПМЭФ 2026 года могут принять участие в марафоне от Всероссийской федерации легкой атлетики и пройти определенное количество шагов за дни форума.
  • За выполнение заданий по количеству шагов участники получат подарок, включая футболку Putin Team Russia.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Посетители и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года могут принять участие в марафоне от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и пройти от 10 тысяч шагов за день, а после получить за это в подарок футболку Putin Team Russia, рассказали РИА Новости на стенде.
«
"Во всех марафонах, массовых забегах обычно перед началом забега выдают стартовый пакет. Мы решили обыграть эту историю - у нас будет финишный пакет. Он оформлен как классический стартовый пакет, то есть это такой мешочек", - сказала директор по внешним коммуникациям ВФЛА Екатерина Митрофанова.
По ее словам, Федерация поддерживает высокую активность участников форума и популяризирует участие в полумарафонах и марафонах. Подарок будет вручен за пройденные в первый день 10 тысяч шагов, 20 тысяч шагов за два дня или 50 тысяч шагов за четыря дня форума.
В беседе с агентством Митрофанова рассказала, что в подарок входит футболка в коллаборации с Putin Team Russia и другие предметы. Вместо стартового номера, который традиционно прикрепляют на одежду марафонцев перед началом забега, будет распечатано количество пройденных шагов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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