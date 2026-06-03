На ПМЭФ за десять тысяч пройденных шагов вручают футболки Putin team

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники и посетители ПМЭФ 2026 года могут принять участие в марафоне от Всероссийской федерации легкой атлетики и пройти определенное количество шагов за дни форума.

За выполнение заданий по количеству шагов участники получат подарок, включая футболку Putin Team Russia.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Посетители и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года могут принять участие в марафоне от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и пройти от 10 тысяч шагов за день, а после получить за это в подарок футболку Putin Team Russia, рассказали РИА Новости на стенде.

« "Во всех марафонах, массовых забегах обычно перед началом забега выдают стартовый пакет. Мы решили обыграть эту историю - у нас будет финишный пакет. Он оформлен как классический стартовый пакет, то есть это такой мешочек", - сказала директор по внешним коммуникациям ВФЛА Екатерина Митрофанова.

По ее словам, Федерация поддерживает высокую активность участников форума и популяризирует участие в полумарафонах и марафонах. Подарок будет вручен за пройденные в первый день 10 тысяч шагов, 20 тысяч шагов за два дня или 50 тысяч шагов за четыря дня форума.

В беседе с агентством Митрофанова рассказала, что в подарок входит футболка в коллаборации с Putin Team Russia и другие предметы. Вместо стартового номера, который традиционно прикрепляют на одежду марафонцев перед началом забега, будет распечатано количество пройденных шагов.