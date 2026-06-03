Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский международный экономический форум встречает первых посетителей.
- В рамках ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) встречает первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
Форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
В рамках ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Состоится и ряд бизнес-диалогов со странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, ОАЭ, Саудовской Аравией, США, Таиландом, Танзанией, а также ЕАЭС - АСЕАН.
Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ организованы деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего", рассказывал Ушаков.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.