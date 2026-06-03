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ПМЭФ встречает первых посетителей - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:56 03.06.2026
ПМЭФ встречает первых посетителей

РИА Новости: ПМЭФ встречает первых посетителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский международный экономический форум встречает первых посетителей.
  • В рамках ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) встречает первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
Форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
В рамках ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Состоится и ряд бизнес-диалогов со странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, ОАЭ, Саудовской Аравией, США, Таиландом, Танзанией, а также ЕАЭС - АСЕАН.
Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ организованы деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", молодежный форум "День будущего", рассказывал Ушаков.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияАфрикаЛатинская АмерикаЮрий УшаковЕвразийский экономический союзШОСБРИКС
 
 
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