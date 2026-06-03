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Беглов оценил роль ПМЭФ для экономики Петербурга - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:26 03.06.2026
Беглов оценил роль ПМЭФ для экономики Петербурга

Беглов: ПМЭФ остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, заявил губернатор Александр Беглов.
  • Два года подряд сумма подписанных на ПМЭФ соглашений превышала 1 триллион рублей, что привело к конкретным экономическим результатам для города.
  • Губернатор Беглов отметил, что многие ключевые проекты Петербурга были реализованы благодаря соглашениям, заключенным на форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений города два года подряд превышал 1 триллион рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.
"ПМЭФ остается ключевым событием для экономики города. Дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям нашу культуру и достопримечательности, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов", - сказал Беглов.
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"Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные – и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137% – накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий – 1 триллион 745 миллиарда рублей", - подчеркнул он.
Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме.
"В том числе – Западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта "Пулково", новый футбольный стадион "Зенита", музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте и другие замечательные проекты, реализованные городом при поддержке нашего президента", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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