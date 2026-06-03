Беглов оценил роль ПМЭФ для экономики Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум остается ключевым событием для экономики Санкт-Петербурга, объем соглашений города два года подряд превышал 1 триллион рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.

Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме.