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Беглов рассказал о мерах безопасности к проведению ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:54 03.06.2026
Беглов рассказал о мерах безопасности к проведению ПМЭФ

Беглов: исчерпывающие меры безопасности приняты к проведению ПМЭФ

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности к проведению Петербургского международного экономического форума.
  • Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Исчерпывающие меры безопасности приняты в Санкт-Петербурге к проведению Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.
"Комплекс предварительных мероприятий в сфере обеспечения безопасности выполнен в установленные сроки. В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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