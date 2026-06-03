Беглов рассказал о мерах безопасности к проведению ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности к проведению Петербургского международного экономического форума.
- Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Исчерпывающие меры безопасности приняты в Санкт-Петербурге к проведению Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.
"Комплекс предварительных мероприятий в сфере обеспечения безопасности выполнен в установленные сроки. В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.