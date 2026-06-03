Для участников ПМЭФ организуют бесконтактную термометрию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для участников ПМЭФ на входе в КВЦ «Экспофорум» будет организована бесконтактная термометрия.
- Лица с температурой 37,1 градуса и выше допускаться на форум не будут.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бесконтактную термометрию организуют для участников ПМЭФ на входе в КВЦ "Экспофорум", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"На входе в КВЦ "Экспофорум" будет организована бесконтактная термометрия. Лица с повышенной температурой (37,1 градуса и выше) допускаться на форум не будут", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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