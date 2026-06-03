"Снова плакать". Налет дронов на Петербург вызвал бурную реакцию в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург.

Комментаторы призывают к прямому диалогу как единственному пути к миру.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ.

"Когда Украина наносит удар по России , они празднуют и хвастаются этим. Но как только Россия наносит ответный удар или бомбит их, они тут же начинают плакать, как дети, и обвинять США в нехватке систем противовоздушной обороны. Мне жаль украинский народ, которым правит этот комик", — написал один из комментаторов.

"Две недели назад его ( Зеленского . — Прим. ред.) беспилотники убили подростков, спавших в студенческом общежитии. Западные СМИ устроили ему овации", — напомнил другой.

"Какой же клоунский твит от этого шута. Бедняга должен показать своему народу, что он тоже мстит России, но на самом деле это всего лишь пиар-игра, и он все еще в своем комическом амплуа. Ищи мира, идиот!" — высказался третий.

"Не начинайте снова плакать, когда придут ответные "санкции", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Мир, достигнутый с помощью оружия, невозможен, даже если иногда кажется иначе или если вы пытаетесь убедить себя в обратном. Он возможен только посредством прямого диалога. Чего вы, по-видимому, опасаетесь. Или, возможно, боитесь потерять свою власть в случае достижения мира", — заключили читатели.

Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Северной столицы. Работает оперштаб под руководством главы города Александра Беглова . Спасатели ликвидируют последствия.