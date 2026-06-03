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"Снова плакать". Налет дронов на Петербург вызвал бурную реакцию в Сети - РИА Новости, 03.06.2026
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15:02 03.06.2026 (обновлено: 23:17 03.06.2026)

"Снова плакать". Налет дронов на Петербург вызвал бурную реакцию в Сети

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на купол Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на купол Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на купол Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Комментаторы призывают к прямому диалогу как единственному пути к миру.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ.
"Когда Украина наносит удар по России, они празднуют и хвастаются этим. Но как только Россия наносит ответный удар или бомбит их, они тут же начинают плакать, как дети, и обвинять США в нехватке систем противовоздушной обороны. Мне жаль украинский народ, которым правит этот комик", — написал один из комментаторов.
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"Две недели назад его (Зеленского. — Прим. ред.) беспилотники убили подростков, спавших в студенческом общежитии. Западные СМИ устроили ему овации", — напомнил другой.
"Какой же клоунский твит от этого шута. Бедняга должен показать своему народу, что он тоже мстит России, но на самом деле это всего лишь пиар-игра, и он все еще в своем комическом амплуа. Ищи мира, идиот!" — высказался третий.
"Не начинайте снова плакать, когда придут ответные "санкции", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Мир, достигнутый с помощью оружия, невозможен, даже если иногда кажется иначе или если вы пытаетесь убедить себя в обратном. Он возможен только посредством прямого диалога. Чего вы, по-видимому, опасаетесь. Или, возможно, боитесь потерять свою власть в случае достижения мира", — заключили читатели.
Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Северной столицы. Работает оперштаб под руководством главы города Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр БегловВооруженные силы Украины
 
 
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