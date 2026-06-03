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Песков: работа ПМЭФ идет, несмотря на попытки Киева атаковать Петербург - РИА Новости, 03.06.2026
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16:00 03.06.2026 (обновлено: 16:08 03.06.2026)
Песков: работа ПМЭФ идет, несмотря на попытки Киева атаковать Петербург

Песков: работа ПМЭФ идет, несмотря на попытки Киева наносить удары по Петербургу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по Санкт-Петербургу.
  • Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работа Петербургского международного экономического форума идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по Санкт-Петербургу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
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"Форум идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников. Работа идет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, могут ли удары по Петербургу повлиять на работу ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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