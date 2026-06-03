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Песков напомнил заявление МИД о системном ответе России на атаки ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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12:31 03.06.2026 (обновлено: 16:02 03.06.2026)
Песков напомнил заявление МИД о системном ответе России на атаки ВСУ

Песков: ответ РФ на атаки на инфраструктуру носит системный характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил о заявлении МИД о том, что ответ России на подобные атаки носит системный характер.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи с информацией об атаках на объекты в Санкт-Петербурге напомнил заявление МИД о том, что ответ России на подобное носит системный характер.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
СВО продолжается, чтобы ударов по регионам России не было, заявил Песков
Вчера, 12:31
"Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль комментирует удары по Петербургу и каким будет ответ России.
Как считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, подобные действия ВСУ лишь подтверждают стремление Киева к эскалации конфликта.
"Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну", – сказал он в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
В опубликованном на официальном сайте МИД РФ сообщении говорится о том, что в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
СВО продолжается, чтобы ударов по регионам России не было, заявил Песков
Вчера, 12:31
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий ПесковКронштадтСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныГригорий КарасинКиев
 
 
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