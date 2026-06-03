Песков напомнил заявление МИД о системном ответе России на атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил о заявлении МИД о том, что ответ России на подобные атаки носит системный характер.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи с информацией об атаках на объекты в Санкт-Петербурге напомнил заявление МИД о том, что ответ России на подобное носит системный характер.

Кировском и Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.

"Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль комментирует удары по Петербургу и каким будет ответ России.

"Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну", – сказал он в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД