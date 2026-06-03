Песков напомнил заявление МИД о системном ответе России на атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
- Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил о заявлении МИД о том, что ответ России на подобные атаки носит системный характер.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи с информацией об атаках на объекты в Санкт-Петербурге напомнил заявление МИД о том, что ответ России на подобное носит системный характер.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
"Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль комментирует удары по Петербургу и каким будет ответ России.
Как считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, подобные действия ВСУ лишь подтверждают стремление Киева к эскалации конфликта.
"Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну", – сказал он в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
В опубликованном на официальном сайте МИД РФ сообщении говорится о том, что в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА.